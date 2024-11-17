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Маск уже начал действовать! Что он отключил ВСУ? И что собирается посчитать

Маск уже начал действовать! Что он отключил ВСУ? И что собирается посчитать

Илон Маск отключил сеть "Старлинк" над Курской и Белгородской областями. Частично спутниковый интернет не работает в Сумской и Черниговской областях.

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Комментарии
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Юрий Николаев
С какого перепугу я должен симпатизировать этим пиндосам? ЭТО ПИНДОСЫ и этим всё сказано! А этой мразоте маску до конца дней своих не отмыться перед Россией! На его руках кровь ТЫСЯЧ наших мальчишек, на которых его интернет наводил ракеты укро-террористов!!!
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4 час.
Вектор
Старлинк и раньше в Курской области не работал.
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33 мин.
VALERII
Не знаю на какой срок пришел Трамп в президенты,все-таки возраст  не юношеский,но,похоже,что следующим за ним будет именно Маск,и он потихоньку начинает готовить СВОЙ электорат! Ибо у амерцев все бывшие презики шли по наклонной,ухудшаясь от выборов к выборам..🤫
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44 сек.

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