Маск уже начал действовать! Что он отключил ВСУ? И что собирается посчитать

Юрий Николаев

С какого перепугу я должен симпатизировать этим пиндосам? ЭТО ПИНДОСЫ и этим всё сказано! А этой мразоте маску до конца дней своих не отмыться перед Россией! На его руках кровь ТЫСЯЧ наших мальчишек, на которых его интернет наводил ракеты укро-террористов!!!