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Производитель моторов заплатит почти 2 миллиарда долларов за испорченный воздух

Производитель моторов заплатит почти 2 миллиарда долларов за испорченный воздух

5 сентября 2023 года производитель дизельных двигателей Cummins Inc. согласился выплатить исторический штраф в размере 1,675 миллиарда долларов Министерству юстиции США для урегулирования обвинений в использовании устройств для подавления выбросов.

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