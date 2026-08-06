US Lifts Sanctions On Iraqi Airline Blacklisted Over IRGC Ties Via The Cradle The US Office of Foreign Assets Control (OFAC) lifted sanctions on Iraq's Fly Baghdad Airlines and two of its aircraft on Wednesday, clearing a carrier Washington had blacklisted in January 2024 over alleged support for Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) Quds Force.
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