Об усложнившихся поисках крайнего. Страшная сказка.

На одной планете голубого цвета жили-были две сестры. Ну как, сёстры — родственные отношения там были настолько запутанные, что без Таргариенов не разберешься: сначала одна другой была матерью, а потом стала сестрой, да еще и младшенькой.
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