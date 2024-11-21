eClinicalMedicine: Оземпик и его аналоги помогают сократить потребление алкоголя

Ученые из Ноттингемского университета установили, что препараты для снижения уровня сахара в крови и похудения, такие как Оземпик, помогают сократить потребление спиртного путем воздействия на центр удовольствия в мозге.
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