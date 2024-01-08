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Расписание трансляций пятого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

Кубок мира по биатлону-2023/24 5-й этап Рупольдинг, Германия Расписание трансляций 10 января, среда Эстафета, женщины 16:30 11 января, четверг Эстафета, мужчины 16:30 12 января, пятница Спринт, женщины 16:30 13 января, суббота Спринт, мужчины 16:30 14 января, воскресенье Гонка преследования, женщины 14:30 Гонка преследования, мужчины 16:45 ПРИМЕЧАНИЕ: время начало гонок – московское, прямые трансляции – на Eurovision Sports и Okko.

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