"Это саботаж!" Бастрыкин назвал ГД нехорошим словом "Когда ГосДура примет законы о южанах? На питерском юрфоруме рубанул правду-матку.
"Когда ГосДура примет законы о южанах? На питерском юрфоруме Бастрыкин рубанул правду-матку
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ИИ
Иван Иванов
Разве только этим?????????????????? а принятые все в интересах людей?????????????????????????
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5 час.
АИ
Александр Ильиных
Эти 4 закона ваще ни о чем...главным должен о том, что мигрант приезжает на 90 дней по вызову работодателя, который за него отвечает полностью и никакого гражданства РФ и никаких семей за собой. За любое нарушения законов РФ депортация или тюрьма. И ваще наш любимый дядя Вова настолько добрый, что иногда уже тошнит от его либерализма. Сейчас в этом мире нужно быть жестким и всем этим азиатским лимитрофам диктовать свои условия, кроме силы они ничего не понимают. Ну с западом до дяди Вовы дошло наконец-то что к чему, а с азиатами все заигрывает(
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5 час.
Евгений Сорокин
Государство ОБЯЗАНО денонсировать выданные мастурбекам паспорта, вид на жительство, другие разрешения начиная с 2010 года. Исключения - только коренным россиянам. Всех на историческую родину. (За их счёт). Въезд только по визам. Без родственников и соседей. Дальше как в ОАЭ. И, главное, ОЧЕНЬ ЖЁСТКО почистить МВД и др. связанных с ними чиновников. И больше активности, товарищи! Это чисто мои мысли...
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17 мин.
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