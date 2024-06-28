"Когда ГосДура примет законы о южанах? На питерском юрфоруме Бастрыкин рубанул правду-матку

АИ

Александр Ильиных

Эти 4 закона ваще ни о чем...главным должен о том, что мигрант приезжает на 90 дней по вызову работодателя, который за него отвечает полностью и никакого гражданства РФ и никаких семей за собой. За любое нарушения законов РФ депортация или тюрьма. И ваще наш любимый дядя Вова настолько добрый, что иногда уже тошнит от его либерализма. Сейчас в этом мире нужно быть жестким и всем этим азиатским лимитрофам диктовать свои условия, кроме силы они ничего не понимают. Ну с западом до дяди Вовы дошло наконец-то что к чему, а с азиатами все заигрывает(