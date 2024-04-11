Китай призвал США прекратить посылать неверные сигналы силам, выступающим за "независимость Тайваня"

Пекин, 10 апреля /Синьхуа/ -- Официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь призвала Соединенные Штаты Америки выполнить взятые на себя обязательства не поддерживать "независимость Тайваня" и прекратить посылать сепаратистским силам, выступающим за "независимость Тайваня", неверные сигналы.