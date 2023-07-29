Президент Украины Владимир Зеленский находится в безвыходном положение. В сложную ситуацию главу киевского режима поставил тот факт, что российским силам противовоздушной обороны удаётся перехватывать и уничтожать ракеты американской РСЗО HIMARS.
Президент Украины Владимир Зеленский находится в безвыходном положение. В сложную ситуацию главу киевского режима поставил тот факт, что российским силам противовоздушной обороны удаётся перехватывать и уничтожать ракеты американской РСЗО HIMARS.
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