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Полковник Макгрегор: Зеленский в безвыходном положении из-за уничтожения ракет HIMARS

Полковник Макгрегор: Зеленский в безвыходном положении из-за уничтожения ракет HIMARS

Президент Украины Владимир Зеленский находится в безвыходном положение. В сложную ситуацию главу киевского режима поставил тот факт, что российским силам противовоздушной обороны удаётся перехватывать и уничтожать ракеты американской РСЗО HIMARS.

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