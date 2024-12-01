Курдские ополченцы отражают атаки боевиков в пригородах Алеппо и на севере Сирии

Вооруженное курдское ополчение удерживает позиции в предместьях Алеппо. Об этом в интервью саудовскому телеканалу Al Hadath заявил официальный представитель коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) Фархад Шами.
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