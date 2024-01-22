Малинкович требует лишить главу ЛДПР мандата из-за предложения похоронить Ленина

Михаил

Он -В.И. Ленин уже похоронен по-человечески ,но с большим почтением и уважением...и кто есть Ленин В.И. -гений которого признал весь мир и Слуцкий? Китай который уважает Ленина и Сталина ,у которого есть мавзолей Мао -ему не мешает этот мавзолей . А инфляция к примеру у них 0,2 % это при их темпах роста.