По его словам, вопрос с тем, где должен покоиться Ленин, уже решен Председатель ЦК партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович заявил о том, что потребует лишить мандата главу ЛДПР Леонида Слуцкого.
Малинкович требует лишить главу ЛДПР мандата из-за предложения похоронить Ленина
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Михаил
Он -В.И. Ленин уже похоронен по-человечески ,но с большим почтением и уважением...и кто есть Ленин В.И. -гений которого признал весь мир и Слуцкий? Китай который уважает Ленина и Сталина ,у которого есть мавзолей Мао -ему не мешает этот мавзолей . А инфляция к примеру у них 0,2 % это при их темпах роста.
Ответить
16 час.
Бендер Задунайский
Прикопать Слуцкого во Львове . Провокатор .
Ответить
16 час.
В
Валентина
Это Вас надо прикопать на кладбище, чтобы не лезли со своими ненужными советами. Валентина.
Ответить
16 час.
Свежие комментарии