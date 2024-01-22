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Малинкович требует лишить главу ЛДПР мандата из-за предложения похоронить Ленина

Малинкович требует лишить главу ЛДПР мандата из-за предложения похоронить Ленина

По его словам, вопрос с тем, где должен покоиться Ленин, уже решен Председатель ЦК партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович заявил о том, что потребует лишить мандата главу ЛДПР Леонида Слуцкого.

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Комментарии
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Михаил
Он -В.И. Ленин уже похоронен по-человечески ,но с большим почтением и уважением...и кто есть Ленин В.И. -гений которого признал весь мир и Слуцкий? Китай который уважает Ленина и Сталина ,у которого есть мавзолей Мао  -ему не мешает этот мавзолей . А инфляция к примеру у них 0,2 % это при их темпах роста.
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16 час.
Бендер Задунайский
Прикопать Слуцкого во Львове . Провокатор .
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16 час.
В
Валентина
Это Вас надо прикопать на кладбище, чтобы не лезли со своими ненужными советами. Валентина.
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16 час.

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