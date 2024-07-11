Возгорание автобуса ПАЗ на Мочищенском шоссе в Новосибирске было ликвидировано до прибытия пожарных

В четверг, 11 июля 2024 года, на 1-м Мочищенском шоссе в Новосибирске загорелся автобус ПАЗ. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, пожар возник в моторном отсеке транспортного средства, площадь которого составила около 0,5 квадратных метров.