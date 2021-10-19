ЭНЕРГИЯ ДНЯ 19 октября 2021 года

Энергетический прогноз на девятнадцатое октября две тысячи двадцать первого года. Числовой код 1082 =Весь Мир сотворён из Энергии, и если вы входите в один ритм с этой Энергией, то желать больше нечего = Главное, идёт мощное осветление Пространства, и привносят его люди через осветление внутреннего Мира = Духовная Жизнь — это есть насыщение каждого кадра Жизни добротой, Любовью, благими помыслами и делами ="Дьявол" - удобное слово для тех, кто не хочет брать ответственность за "тьму" в собственном уме = Жизнь – это самый драгоценный Дар, который мы когда-либо получали, и я ценю и благодарю за этот Дар =Зачастую риск - это хорошо! Принятие обдуманных и рискованных решений помогает вам расти = Идеальных людей не существует, но каждый может стремиться к тому, чтобы стать лучше=Каждый народ достоин своего правительства.