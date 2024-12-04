Глава МИД Германии: На Украину могут быть отправлены германские миротворческие силы

По словам Бербок, ФРГ будет поддерживать любые действия, направленные на достижение мираМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что отправка миротворческих сил ФРГ на Украину в случае прекращения огня не исключена.
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