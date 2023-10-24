Очищают ли воду от вирусов и бактерий бытовые фильтры?

Чтобы обезопасить себя, все больше людей устанавливают бытовые фильтры. Они очищают воду от загрязнений, однако помимо них в жидкости также могут содержаться бактерии и вирусы, попадание которых внутрь организма крайне нежелательно.
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