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Очищают ли воду от вирусов и бактерий бытовые фильтры?

Очищают ли воду от вирусов и бактерий бытовые фильтры?

Чтобы обезопасить себя, все больше людей устанавливают бытовые фильтры. Они очищают воду от загрязнений, однако помимо них в жидкости также могут содержаться бактерии и вирусы, попадание которых внутрь организма крайне нежелательно.

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