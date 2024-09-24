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«Диспетчер задач» в Windows 11 начнёт показывать больше информации о накопителя...

«Диспетчер задач» в Windows 11 начнёт показывать больше информации о накопителя...

«Диспетчер задач» в Windows 11 начнёт показывать больше информации о накопителях ПКMicrosoft тестирует очередное обновление для «Диспетчера задач» Windows 11 — он сможет отображать не только тип используемого в компьютере накопителя (SSD или HDD), но и тип его подключения (NVMe, SATA или USB).

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