«Диспетчер задач» в Windows 11 начнёт показывать больше информации о накопителя...

«Диспетчер задач» в Windows 11 начнёт показывать больше информации о накопителях ПКMicrosoft тестирует очередное обновление для «Диспетчера задач» Windows 11 — он сможет отображать не только тип используемого в компьютере накопителя (SSD или HDD), но и тип его подключения (NVMe, SATA или USB).