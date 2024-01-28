Председатель Европейского совета Шарль Мишель решил остаться на своем посту. Он отказался участвовать в выборах в Европарламент в июле 2024 года, которые могли привести к его досрочной отставке, сообщил он сам на своей странице в соцсети.
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