Ученики первой школы готовят подарки для детей из Волновахи

На совете в молодежном пространстве школы старшеклассники распределили канцелярские принадлежности, прикрепив к каждому комплекту вдохновляющую открытку.
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