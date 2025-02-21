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salekhard.online

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Ученики первой школы готовят подарки для детей из Волновахи

Ученики первой школы готовят подарки для детей из Волновахи

На совете в молодежном пространстве школы старшеклассники распределили канцелярские принадлежности, прикрепив к каждому комплекту вдохновляющую открытку.

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