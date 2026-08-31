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Цена внимания: букет к 1 сентября на Кубани подорожал до 4,5 тысячи рублей

Цена внимания: букет к 1 сентября на Кубани подорожал до 4,5 тысячи рублей

В преддверии Дня знаний жители Краснодарского края стали активнее покупать цветы для учителей. По данным аналитиков сервиса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», средняя стоимость букета в регионе приблизилась к 4,5 тыс.

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