SHOT: в Крыму четырех отдыхающих унесло в море

В Крыму четырех пожилых отдыхающих унесло в акваторию Азовского моря отбойным течением. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.
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