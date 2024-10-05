Латышонок: За «Зенит» играть сложнее, чем за «Балтику»

Новичок «Зенита» признался, что в Калининграде ему было проще. Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Евгений Латышонок отметил, что играть за команду сине-бело-голубых сложнее, чем за калининградскую «Балтику».
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