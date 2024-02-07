16 фотографий с результатами спонтанных экспериментов, которые открывают любопытные факты об окружающих вещах

Как будет выглядеть кокос, если его отполировать? Что будет с жевательным червячком, если его заморозить? И что произойдёт, если молния ударит в песок? Вряд ли вы задаётесь этими вопросами каждый божий день, но согласитесь: узнать на них ответы было бы довольно любопытно.
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