16 фотографий с результатами спонтанных экспериментов, которые открывают любопытные факты об окружающих вещах

Как будет выглядеть кокос, если его отполировать? Что будет с жевательным червячком, если его заморозить? И что произойдёт, если молния ударит в песок? Вряд ли вы задаётесь этими вопросами каждый божий день, но согласитесь: узнать на них ответы было бы довольно любопытно.