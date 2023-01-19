Учащиеся оренбургской области приняли участие во Всероссийской акции «Студенческий десант»

В рамках ежегодной Всероссийской акции «Студенческий десант» для учащихся 1 - 2-го курсов ГАПОУ «Гуманитарно-технический техникум» Оренбурга организована экскурсия в полк патрульно-постовой службы полиции МУ МВД России «Оренбургское».
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