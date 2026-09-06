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Из депутатского кресла в спецназ: командир саперов "Заря" — о страхе, дронах и мечтах

Из депутатского кресла в спецназ: командир саперов "Заря" — о страхе, дронах и мечтах

О боевых задачах, противнике, страхах, преодолении трудностей, а также о мечтах, планах на будущее, наградах и многом другом изданию Украина.

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