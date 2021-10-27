Президент США Байден заявил, что лучше Трампа борется с коронавирусом

ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что он успешнее бывшего американского лидера Дональда Трампа как в сфере борьбы с коронавирусом, так и в экономике.
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