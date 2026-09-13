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Калужские новости

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На трассе «Калуга – Серпухов» два автомобиля не поделили дорогу

На трассе «Калуга – Серпухов» два автомобиля не поделили дорогу

На 75-м километре автодороги «Калуга – Серпухов» столкнулись «Ссангйонг» и «Сеаз». В результате ДТП пострадал водитель одной из машин.

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