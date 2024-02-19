В Госдуме порекомендовали обязать школы вывешивать флаги России

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству порекомендовал принять в первом чтении законопроект, обязывающий вывешивать флаг России на зданиях всех образовательных учреждений страны, сообщает «Царьград».
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