Бессмертный полк

2 подписчика
Ради мира на земле. Сержант Григорошина

Ради мира на земле. Сержант Григорошина Из народной летописи «Бессмертного полка» moypolk.ru/soldier/grigoroshina-dmitriy-fedorovich «Служил в 464-м стрелковом полку 78-й стрелковой дивизии (II).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх