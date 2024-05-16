Мэры городов стран БРИКС в Казани обсудят совместную работу. С инициативой объединения представителей муниципальной власти выступил мэр Казани Ильсур Метшин, детали он рассказал в совместном главой Россотрудничества Евгением Примаковым интервью телеканалу Россия 24.
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