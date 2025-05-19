Британская справедливость по Стармеру: как премьер-министр остановил депортацию убийц и наркоторговцев Ирина ВальковаОбщественность Великобритании в ярости: премьер-министр Кир Стармер лично вмешался, чтобы остановить выдворение карибских преступников.
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