Министр внутренних дел по Республике Алтай Дмитрий Трощилов в рамках акции «Елка желаний» исполнил новогоднюю мечту 10-летней Арины Голомёдовой из Шебалино

В преддверии главного праздника страны министр внутренних дел по Республике Алтай Дмитрий Трощилов принял участие во Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний».
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