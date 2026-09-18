Бастрыкин поручил доложить о проверке после нападения на медбрата в Самаре Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о решении по материалам проверки, связанным с обращением бывшего медицинского брата бригады скорой помощи из Самары.