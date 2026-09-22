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Мнение: «Трамп желает стать «эпохальным» президентом», – Андрей Манойло

Мнение: «Трамп желает стать «эпохальным» президентом», – Андрей Манойло

Международный эксперт Андрей Манойло в программе «Мнение» заявил, что президент США Дональд Трамп хочет аннексировать Гренландию, чтобы «вписать себя в историю» Соединенных Штатов.

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