Показания экс-министра спорта Алтая зачитали по делу строителей барнаульского ФОКа

Также в суде прозвучали показания генподрядчика ФОКа Михаила Жданова В Индустриальном районном суде Барнаула 9 января 2025 года состоялось очередное заседание по делу Ивана Куца, Артура Манасяна и Евгения Якунина, которых обвиняют в мошенничестве при строительстве ФОКа в Барнауле.