Москва и Тегеран подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

Посол Ирана в РФ Казем Джалали в интервью иранской гостелерадиокомпании заявил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном включает 47 статей и охватывает все сферы двустороннего сотрудничества.
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