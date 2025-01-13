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Москва и Тегеран подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

Москва и Тегеран подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

Посол Ирана в РФ Казем Джалали в интервью иранской гостелерадиокомпании заявил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном включает 47 статей и охватывает все сферы двустороннего сотрудничества.

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