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ФСВТС: Россия готова поделиться технологиями "Арматы" для разработки индийского танка

ФСВТС: Россия готова поделиться технологиями "Арматы" для разработки индийского танка

Заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов заявил, что РФ готова поделиться технологиями "Арматы" для совместной разработки основного боевого танка для национальной армии Индии.

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