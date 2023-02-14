ФСВТС: Россия готова поделиться технологиями "Арматы" для разработки индийского танка

Заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов заявил, что РФ готова поделиться технологиями "Арматы" для совместной разработки основного боевого танка для национальной армии Индии.
Заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов заявил, что РФ готова поделиться технологиями "Арматы" для совместной разработки основного боевого танка для национальной армии Индии.
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