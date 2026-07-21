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Царьград

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Украинцев призывают уехать из страны. Зимой что-то будет: Онуфриенко - о планах России

Украинцев призывают уехать из страны. Зимой что-то будет: Онуфриенко - о планах России

На Украине всё чаще звучат призывы заранее искать безопасное место на холодный сезон. Некоторые советуют жителям уже сейчас задуматься о переезде, предупреждая, что зимой ситуация может серьёзно осложниться.

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