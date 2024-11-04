CoinList изложил мысли о будущем Solana (SOL)

Блокчейн-платформа Solana стала одним из главных прорывов в криптоиндустрии в 2024 году. Аналитики CoinList выделили ключевые факторы роста: Solana отличается высокой скоростью обработки транзакций и низкими комиссиями, что привлекает разработчиков и пользователей.
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