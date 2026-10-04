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"Не понимаю, как мне жить". Оксана Самойлова оправдалась за поездку на Неделю моды в Париж на фоне семейной драмы

"Не понимаю, как мне жить". Оксана Самойлова оправдалась за поездку на Неделю моды в Париж на фоне семейной драмы

Оксана Самойлова ответила на критику того, что она уехала на Неделю моды в Париж в то время, когда весь интернет обсуждает её семейные проблемы с экс-супругом Джиганом.

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