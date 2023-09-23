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Названы причины рекордно низкой явки на выборах губернатора Алтайского края

Названы причины рекордно низкой явки на выборах губернатора Алтайского края

По итогам голосования явка в регионе составила 31,06% – это самый низкий результат в стране В Алтайском крае прошли губернаторские выборы, на которых с более чем 76% голосов победил Виктор Томенко, но явка оказалась самой низкой по стране – 31,06%.

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