Названы причины рекордно низкой явки на выборах губернатора Алтайского края

По итогам голосования явка в регионе составила 31,06% – это самый низкий результат в стране В Алтайском крае прошли губернаторские выборы, на которых с более чем 76% голосов победил Виктор Томенко, но явка оказалась самой низкой по стране – 31,06%.
По итогам голосования явка в регионе составила 31,06% – это самый низкий результат в стране В Алтайском крае прошли губернаторские выборы, на которых с более чем 76% голосов победил Виктор Томенко, но явка оказалась самой низкой по стране – 31,06%.
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