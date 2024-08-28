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Китай

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Специальный представитель Китая проинформировал об итогах 4-го раунда челночной дипломатии по украинскому кризису

Пекин, 27 августа /Синьхуа/ -- Специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй во вторник провел брифинг, на котором рассказал аккредитованным в Китае дипломатам зарубежных стран, а также представителям китайских и иностранных СМИ об итогах 4-го раунда челночной дипломатии по украинскому кризису.

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