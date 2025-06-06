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Царьград

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Дмитриев поддержал призыв к примирению между Маском и Трампом в соцсети X

Дмитриев поддержал призыв к примирению между Маском и Трампом в соцсети X

Кирилл Дмитриев, глава РФПИ, поддержал в соцсети X призыв к примирению между Илоном Маском и Дональдом Трампом.

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