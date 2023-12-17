«Россия 25» триумфально завершила домашний хоккейный турнир, но счастливы не все

Три игры – три победы, таков краткий и, казалось бы, вполне себе прекрасный результат, который показала сборная команды нашей страны по хоккею, руководить которой на турнире в Санкт-Петербурге доверили наставнику армейцев с Невы, Роману Борисовичу Ротенбергу.