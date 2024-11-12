Кинопарк «Москино» проведет киновечера с уникальными активностями 16 и 17 ноября

Кинопарк «Москино» анонсировал захватывающие киновечера, которые состоятся 16 и 17 ноября. Посетителей ждут разнообразные мероприятия, включая участие в сцене из культового фильма «Покровские ворота», создание ретрофото, а также возможность познакомиться с военной техникой и авангардной кинематографической едой.