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Кинопарк «Москино» проведет киновечера с уникальными активностями 16 и 17 ноября

Кинопарк «Москино» проведет киновечера с уникальными активностями 16 и 17 ноября

Кинопарк «Москино» анонсировал захватывающие киновечера, которые состоятся 16 и 17 ноября. Посетителей ждут разнообразные мероприятия, включая участие в сцене из культового фильма «Покровские ворота», создание ретрофото, а также возможность познакомиться с военной техникой и авангардной кинематографической едой.

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