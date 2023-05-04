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Плановые учения по тушению пожара в высотном здании пройдут в Москве

Плановые учения по тушению пожара в высотном здании пройдут в Москве

Для отработки тушения пожара будут также привлечены вертолеты Плановые пожарно-тактические учения по ликвидации возгорания в высотном здании пройдут в столице в пятницу, 5 мая, – сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков.

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