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Газета.ру

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Суд приговорил убийцу Тупака Шакура к пожизненному сроку

Суд приговорил убийцу Тупака Шакура к пожизненному сроку

 © AP Суд вынес приговор убийце рэпера Тупака Шакура спустя 30 лет после его гибели: 13 октября 2026 года гангстера Дуэйна «Кэффи Ди» Дэвиса приговорили к пожизненному сроку.

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