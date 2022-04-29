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«Это не справедливо», – жена Игоря Николаева сделала громкое заявление о сбежавшей из России Алле Пугачевой

«Это не справедливо», – жена Игоря Николаева сделала громкое заявление о сбежавшей из России Алле Пугачевой

Супруга Игоря Николаева высказалась в защиту Аллы Пугачёвой, которую общественность обвинила в эмиграции и предательстве Родины.

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