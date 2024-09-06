Житель Курска почти месяц не может найти родителей, пропавших в приграничье

В Курской области пропали пожилые супруги, их разыскивают уже около месяца, сообщает РИА Новости.Житель Курской области Владимир рассказал агентству, что речь идёт о родителях его друга, который живёт в Курске.
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