5 советов как быстро и легко собрать новогодний стол

Новый год — это время волшебства, радости и вкусной еды. Но как успеть все сделать, если на подготовку к празднику уходит целый день? Как найти время для себя, чтобы выглядеть потрясающе и расслабиться перед встречей Нового года? Мы подготовили для вас пять простых шагов, которые помогут вам приготовить новогодний ужин за час и не забыть о своей красоте.