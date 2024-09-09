В Подмосковье школьника-зацепера ударило током на крыше электрички

В Подмосковье мальчик погиб от удара током, когда залез на крышу поезда. Об этом в понедельник, девятого сентября, проинформировала пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.
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